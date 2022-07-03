СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны украинских военных российского Белгорода, в результате которого погибло четыре человека. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 "Убийство", части 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ. На данный момент следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности украинских военнослужащих, причастных к преступлению.