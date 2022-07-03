СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны украинских военных российского Белгорода, в результате которого погибло четыре человека. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Установлено, что 3 июля 2022 года с целью убийства жителей города Белгорода ВСУ осуществлён обстрел объектов гражданской инфраструктуры населённых пунктов Белгородской области", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 "Убийство", части 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ. На данный момент следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности украинских военнослужащих, причастных к преступлению.
Напомним, о взрывах в Белгороде губернатор области Вячеслав Гладков рассказал сегодня ночью. Сначала сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины погибло три человека, позднее их число увеличилось до четырёх. Лайф публиковал момент одного из взрывов.
ТАСС / Евгений Силантьев