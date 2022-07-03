ВСУ начали отказываться от западных беспилотников
Business Insider: Киев отказывается от западных БПЛА из-за неэффективности
Украина отказывается от использования иностранных беспилотников, заявили эксперты в беседе с Business Insider. По словам аналитика Сэмюэла Бендетта, "чудо-оружие" становится всё более неэффективным, так как Россия "улучшила системы защиты и теперь сбивает и глушит многие украинские беспилотники".
"Сейчас происходит то, что российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны стали лучше организованы и развёрнуты по сравнению с предыдущими месяцами", — заявил он.
По мнению специалистов, использование дорогостоящих западных дронов в зоне спецоперации не имеет смысла, так как российские системы РЭБ и ПВО их быстро засекают и ликвидируют. К примеру, планировалась отправка беспилотников MQ-1C Grey Eagle, которые намного превосходят Bayraktar. Но дроны так и не были переданы по причине отказа от них украинской стороны.
В статье сказано, что отказ был аргументирован тем, что аппарат стоимостью $10 миллионов российские военные "собьют во время первого же вылета". Убедившись в неэффективности такого вооружения, киевские власти стали требовать у США и других западных партнёров современные истребители последних поколений, резюмировали авторы.
Ранее власти Херсона заявили о сбитом вблизи города украинском беспилотнике "Байрактар". Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, Киев не наносил ударов по городу, однако на движение летательного аппарата отреагировал зенитно-ракетный комплекс С-300.
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