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Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 13:56
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ВСУ начали отказываться от западных беспилотников

Business Insider: Киев отказывается от западных БПЛА из-за неэффективности

Украина отказывается от использования иностранных беспилотников, заявили эксперты в беседе с Business Insider. По словам аналитика Сэмюэла Бендетта, "чудо-оружие" становится всё более неэффективным, так как Россия "улучшила системы защиты и теперь сбивает и глушит многие украинские беспилотники".

"Сейчас происходит то, что российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны стали лучше организованы и развёрнуты по сравнению с предыдущими месяцами", — заявил он.

По мнению специалистов, использование дорогостоящих западных дронов в зоне спецоперации не имеет смысла, так как российские системы РЭБ и ПВО их быстро засекают и ликвидируют. К примеру, планировалась отправка беспилотников MQ-1C Grey Eagle, которые намного превосходят Bayraktar. Но дроны так и не были переданы по причине отказа от них украинской стороны.

В статье сказано, что отказ был аргументирован тем, что аппарат стоимостью $10 миллионов российские военные "собьют во время первого же вылета". Убедившись в неэффективности такого вооружения, киевские власти стали требовать у США и других западных партнёров современные истребители последних поколений, резюмировали авторы.

Почему Украина уговаривает США поставить новые дроны взамен "байрактаров"
Почему Украина уговаривает США поставить новые дроны взамен "байрактаров"

Ранее власти Херсона заявили о сбитом вблизи города украинском беспилотнике "Байрактар". Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, Киев не наносил ударов по городу, однако на движение летательного аппарата отреагировал зенитно-ракетный комплекс С-300.

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Aziz Karimov / Getty Images

Оксана Попова
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