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Почему Украина уговаривает США поставить новые дроны взамен "байрактаров"

Оглавление
Украина и США: хорошие новости кончаются
MQ-9 Reaper и Bayraktar: сравнительная характеристика
MQ-9 Reaper на Украине
Как Россия сбивает беспилотники
Как Украина готовится к боевым действиям

Военно-промышленный комплекс Украины лишён последней возможности зарабатывать: цеха главного предприятия по производству двигателей и БПЛА уничтожены ракетным ударом.

Опубликовано 25 мая 2022, 21:40
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Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Украина и США: хорошие новости кончаются

Утром 25 мая Министерство обороны России сообщило, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор Сич", выпускавшего авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Предположительно, завод был поражён тремя или четырьмя крылатыми ракетами, две из которых уничтожили цех механической обработки, критически важный для производства военной продукции.

В этот же день появилась информация, что США передали украинским военным ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Ещё несколько дронов, по некоторым данным, могут поступить на Украину в течение недели. Это своего рода символ американской военной машины, перекраивающей целые государства по своему желанию и карающей тех, кто не желает покоряться США. Оружия такого класса у ВСУ ещё не было, и вопросов, связанных с применением MQ-9 Reaper украинской стороной в ходе спецоперации, гораздо больше, чем ответов на них.

MQ-9 Reaper и Bayraktar: сравнительная характеристика

Reaper — глубокая модификация БПЛА Predator, визуально отличающаяся удлинёнными крыльями и V-образным вертикальным "оперением". "Жнец" выпускается в следующих модификациях: SeaGuardian, MQ-9 Block 5, SkyGuardian и самый новый — Protector RG1. Первая и самая старая версия MQ-9 как раз отправится на Украину. Тактическая единица MQ-9 состоит из нескольких БПЛА, станции наземного управления, коммуникационного оборудования, запчастей, инструментов и других принадлежностей (ЗИП), а также обслуживающего персонала из двух человек.

Bayraktar. Фото © Wikipedia

Bayraktar. Фото © Wikipedia

По всем характеристикам MQ-9 Reaper превосходит турецкий беспилотник "Байрактар". Размах крыльев "Жнеца" на восемь метров больше, чем у турецкого БПЛА. Максимальный радиус управления с наземной станции у MQ-9 в несколько раз выше и составляет 1900 километров, в то время как у "Байрактара" — всего 150 километров. MQ-9 Reaper за счёт турбовинтовых двигателей может развивать скорость свыше 400 км/ч, по некоторым данным — до 482 км/ч, "Байрактар" с воздушным винтом толкающего типа разгоняется примерно до 220 км/ч.

Практический потолок (максимальная высота применения устройства) MQ-9 Reaper — 15 километров, "Байрактара" — 6,7 километра. Правда, за это приходится платить автономностью работы: у MQ-9 Reaper она составляет 16–20 часов, в то время как у "Байрактара" — свыше 30.

По вооружению MQ-9 Reaper также намного мощнее "Байрактара". По одним данным, там шесть, по другим — семь узлов подвески: на внутренних узлах вооружения — 680 килограммов, на средних узлах — 340 килограммов, на внешних узлах — 68 килограммов. Оружие "Жнец" наводит как через лазерный излучатель, так и по GPS.

В зависимости от поставленных задач MQ-9 Reaper может оснащаться различными типами вооружения. Так, предусмотрено до четырёх ракет класса "воздух – земля" AGM-114 Hellfire, до восьми — в модификации MQ-9A. Или четыре ракеты Hellfire и две бомбы Mark 82.

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MQ-9 Reaper на Украине

MQ-9 Reaper. Фото © ТАСС / Lubos Pavlicek / CTK via ZUMA Press

MQ-9 Reaper. Фото © ТАСС / Lubos Pavlicek / CTK via ZUMA Press

По мнению военных экспертов, поставка MQ-9 Reaper на Украину не новость, но это можно назвать событием в каком-то смысле символическим, ведь оно олицетворяет внешнюю политику США. Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, MQ-9 — это не новейший беспилотник, но один из массовых. Именно MQ-9 Reaper американцы чаще всего применяли в качестве разведывательно-ударного комплекса начиная с войны в Ираке и Афганистане, а также использовали его в качестве ликвидатора особо важных лиц.

К примеру, этим беспилотником был ликвидирован Касем Сулеймани. Под MQ-9 Reaper разработано множество боеприпасов класса "воздух – земля", и американцы активно их использовали. В то же время у БПЛА есть история, когда оператор перепутал военные цели с гражданскими. Как-то разбомбили гумконвой, свадьбу в Афганистане разбомбили, приняв скопление гражданских за боевиков

Алексей Леонков

Военный эксперт

К примеру, этим беспилотником был ликвидирован Касем Сулеймани. Под MQ-9 Reaper разработано множество боеприпасов класса "воздух – земля", и американцы активно их использовали. В то же время у БПЛА есть история, когда оператор перепутал военные цели с гражданскими. Как-то разбомбили гумконвой, свадьбу в Афганистане разбомбили, приняв скопление гражданских за боевиков
К примеру, этим беспилотником был ликвидирован Касем Сулеймани. Под MQ-9 Reaper разработано множество боеприпасов класса "воздух – земля", и американцы активно их использовали. В то же время у БПЛА есть история, когда оператор перепутал военные цели с гражданскими. Как-то разбомбили гумконвой, свадьбу в Афганистане разбомбили, приняв скопление гражданских за боевиков

С историей применения БПЛА всё более-менее понятно, но, если США и правда передали эти дроны Украине, каким будет их боевое использование?

Как Россия сбивает беспилотники

25 мая в Минобороны РФ сообщили, что в числе 995 беспилотников противника, уничтоженных Армией России за три месяца спецоперации, было около ста "байрактаров", не считая тех, что стояли в ангарах, по которым ударили наши высокоточные крылатые ракеты ещё в самом начале СВО. Специалисты отмечают, что турецкие беспилотники становятся лёгкой мишенью для ЗРК "Тор-М2", "Бук-М3" и "Панцирь-С".

Учитывая, что, согласно информации из открытых источников, до начала СВО Украина получила от Турции 50 "байрактаров" и ещё одну партию — в марте, можно предположить, что турецких БПЛА либо осталось совсем немного, либо не осталось вовсе. Теперь Киев просит MQ-9 Reaper в надежде, что американские беспилотники заткнут образовавшуюся брешь и окажутся более эффективными, чем "байрактары". По этому поводу у военных экспертов есть своё мнение.

Этот беспилотник успешно сбивали в Иране, да и в Сирии сбивали. MQ-9 Reaper, в принципе, как и "Байрактар", сбиваем, несмотря на то что его характеристики получше. Всё равно от зенитных управляемых ракет, летящих на сверхзвуковой скорости, уйти невозможно

Алексей Леонков

Военный эксперт

Этот беспилотник успешно сбивали в Иране, да и в Сирии сбивали. MQ-9 Reaper, в принципе, как и "Байрактар", сбиваем, несмотря на то что его характеристики получше. Всё равно от зенитных управляемых ракет, летящих на сверхзвуковой скорости, уйти невозможно
Этот беспилотник успешно сбивали в Иране, да и в Сирии сбивали. MQ-9 Reaper, в принципе, как и "Байрактар", сбиваем, несмотря на то что его характеристики получше. Всё равно от зенитных управляемых ракет, летящих на сверхзвуковой скорости, уйти невозможно
Российская ПВО уничтожила на Украине около 90 беспилотников "Байрактар"
Российская ПВО уничтожила на Украине около 90 беспилотников "Байрактар"

Как Украина готовится к боевым действиям

В связи с новостью о поставке MQ-9 Reaper возникает вопрос: кто будет управлять этими машинами? Они намного сложнее "байрактаров" в эксплуатации, и в США управлять MQ-9 Reaper учатся не менее года. Причём подготовку проходят военные, уже имеющие подобный опыт или летавшие на истребителях или штурмовиках А-10. Для управления одной машиной нужно два человека — пилот и оператор вооружения.

Вооружений такого класса у Киева не было никогда: своего не создали, а партнёры до этого момента не поставляли ничего сложнее "байрактаров".

MQ-9 Reaper. Фото © nara.getarchive.net

MQ-9 Reaper. Фото © nara.getarchive.net

Отличительной чертой "байрактаров" была малозаметность — их непросто отследить даже современным комплексом ПВО. Американский MQ-9 светится на радарах значительно лучше, хоть и имеет более продвинутый состав вооружения, включая дальнобойные ракеты AGM-114. По некоторым данным, "Жнеца" российские ПВО могут поражать на дальности до 35 километров, это вдвое больше, чем в случае с турецким "Байрактаром". Но локализовать и нарастить производство "байрактаров" на Украине не получится: заводы "Мотор Сич" и "Ивченко-прогресс" уничтожены, а ведь именно там турецкий концерн Baykar Makina планировал производство более дешёвых и массовых модификаций своих дронов. По предварительной информации, на вооружении ВСУ таких машин осталось не более десятка, все они были доставлены на Украину в середине мая.

Некоторые эксперты не исключают, что Киев, сделав вид, что новые ударно-разведывательные дроны пилотируют украинцы, под шумок передаст управление иностранным специалистам. Другой интересующий многих вопрос: как Киев собирается впоследствии расплачиваться по счетам за все эти беспилотники? А ведь в апреле Украина получила от США партию дронов-"камикадзе" Switchblade, о которых уже ничего не слышно.

Сможет ли Россия победить Турцию на рынке беспилотников
Сможет ли Россия победить Турцию на рынке беспилотников
https://static.life.ru/publications/2022/5/25/1066596855269.5848.jpeg

Фото © nara.getarchive.net

Сможет ли Украина эффективно применить дроны MQ-9?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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