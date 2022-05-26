Почему Украина уговаривает США поставить новые дроны взамен "байрактаров" Оглавление Украина и США: хорошие новости кончаются MQ-9 Reaper и Bayraktar: сравнительная характеристика MQ-9 Reaper на Украине Как Россия сбивает беспилотники Как Украина готовится к боевым действиям Военно-промышленный комплекс Украины лишён последней возможности зарабатывать: цеха главного предприятия по производству двигателей и БПЛА уничтожены ракетным ударом. 113106 113106 Обложка © Shutterstock

Украина и США: хорошие новости кончаются

Утром 25 мая Министерство обороны России сообщило, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода "Мотор Сич", выпускавшего авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Предположительно, завод был поражён тремя или четырьмя крылатыми ракетами, две из которых уничтожили цех механической обработки, критически важный для производства военной продукции.

В этот же день появилась информация, что США передали украинским военным ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Ещё несколько дронов, по некоторым данным, могут поступить на Украину в течение недели. Это своего рода символ американской военной машины, перекраивающей целые государства по своему желанию и карающей тех, кто не желает покоряться США. Оружия такого класса у ВСУ ещё не было, и вопросов, связанных с применением MQ-9 Reaper украинской стороной в ходе спецоперации, гораздо больше, чем ответов на них.

MQ-9 Reaper и Bayraktar: сравнительная характеристика

Reaper — глубокая модификация БПЛА Predator, визуально отличающаяся удлинёнными крыльями и V-образным вертикальным "оперением". "Жнец" выпускается в следующих модификациях: SeaGuardian, MQ-9 Block 5, SkyGuardian и самый новый — Protector RG1. Первая и самая старая версия MQ-9 как раз отправится на Украину. Тактическая единица MQ-9 состоит из нескольких БПЛА, станции наземного управления, коммуникационного оборудования, запчастей, инструментов и других принадлежностей (ЗИП), а также обслуживающего персонала из двух человек.

Bayraktar. Фото © Wikipedia

По всем характеристикам MQ-9 Reaper превосходит турецкий беспилотник "Байрактар". Размах крыльев "Жнеца" на восемь метров больше, чем у турецкого БПЛА. Максимальный радиус управления с наземной станции у MQ-9 в несколько раз выше и составляет 1900 километров, в то время как у "Байрактара" — всего 150 километров. MQ-9 Reaper за счёт турбовинтовых двигателей может развивать скорость свыше 400 км/ч, по некоторым данным — до 482 км/ч, "Байрактар" с воздушным винтом толкающего типа разгоняется примерно до 220 км/ч.

Практический потолок (максимальная высота применения устройства) MQ-9 Reaper — 15 километров, "Байрактара" — 6,7 километра. Правда, за это приходится платить автономностью работы: у MQ-9 Reaper она составляет 16–20 часов, в то время как у "Байрактара" — свыше 30.

По вооружению MQ-9 Reaper также намного мощнее "Байрактара". По одним данным, там шесть, по другим — семь узлов подвески: на внутренних узлах вооружения — 680 килограммов, на средних узлах — 340 килограммов, на внешних узлах — 68 килограммов. Оружие "Жнец" наводит как через лазерный излучатель, так и по GPS.

В зависимости от поставленных задач MQ-9 Reaper может оснащаться различными типами вооружения. Так, предусмотрено до четырёх ракет класса "воздух – земля" AGM-114 Hellfire, до восьми — в модификации MQ-9A. Или четыре ракеты Hellfire и две бомбы Mark 82.

MQ-9 Reaper на Украине

MQ-9 Reaper. Фото © ТАСС / Lubos Pavlicek / CTK via ZUMA Press

По мнению военных экспертов, поставка MQ-9 Reaper на Украину не новость, но это можно назвать событием в каком-то смысле символическим, ведь оно олицетворяет внешнюю политику США. Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, MQ-9 — это не новейший беспилотник, но один из массовых. Именно MQ-9 Reaper американцы чаще всего применяли в качестве разведывательно-ударного комплекса начиная с войны в Ираке и Афганистане, а также использовали его в качестве ликвидатора особо важных лиц.

К примеру, этим беспилотником был ликвидирован Касем Сулеймани. Под MQ-9 Reaper разработано множество боеприпасов класса "воздух – земля", и американцы активно их использовали. В то же время у БПЛА есть история, когда оператор перепутал военные цели с гражданскими. Как-то разбомбили гумконвой, свадьбу в Афганистане разбомбили, приняв скопление гражданских за боевиков Алексей Леонков Военный эксперт

С историей применения БПЛА всё более-менее понятно, но, если США и правда передали эти дроны Украине, каким будет их боевое использование?

Как Россия сбивает беспилотники

25 мая в Минобороны РФ сообщили, что в числе 995 беспилотников противника, уничтоженных Армией России за три месяца спецоперации, было около ста "байрактаров", не считая тех, что стояли в ангарах, по которым ударили наши высокоточные крылатые ракеты ещё в самом начале СВО. Специалисты отмечают, что турецкие беспилотники становятся лёгкой мишенью для ЗРК "Тор-М2", "Бук-М3" и "Панцирь-С".

Учитывая, что, согласно информации из открытых источников, до начала СВО Украина получила от Турции 50 "байрактаров" и ещё одну партию — в марте, можно предположить, что турецких БПЛА либо осталось совсем немного, либо не осталось вовсе. Теперь Киев просит MQ-9 Reaper в надежде, что американские беспилотники заткнут образовавшуюся брешь и окажутся более эффективными, чем "байрактары". По этому поводу у военных экспертов есть своё мнение.

Этот беспилотник успешно сбивали в Иране, да и в Сирии сбивали. MQ-9 Reaper, в принципе, как и "Байрактар", сбиваем, несмотря на то что его характеристики получше. Всё равно от зенитных управляемых ракет, летящих на сверхзвуковой скорости, уйти невозможно Алексей Леонков Военный эксперт

Как Украина готовится к боевым действиям

В связи с новостью о поставке MQ-9 Reaper возникает вопрос: кто будет управлять этими машинами? Они намного сложнее "байрактаров" в эксплуатации, и в США управлять MQ-9 Reaper учатся не менее года. Причём подготовку проходят военные, уже имеющие подобный опыт или летавшие на истребителях или штурмовиках А-10. Для управления одной машиной нужно два человека — пилот и оператор вооружения.

Вооружений такого класса у Киева не было никогда: своего не создали, а партнёры до этого момента не поставляли ничего сложнее "байрактаров".

Отличительной чертой "байрактаров" была малозаметность — их непросто отследить даже современным комплексом ПВО. Американский MQ-9 светится на радарах значительно лучше, хоть и имеет более продвинутый состав вооружения, включая дальнобойные ракеты AGM-114. По некоторым данным, "Жнеца" российские ПВО могут поражать на дальности до 35 километров, это вдвое больше, чем в случае с турецким "Байрактаром". Но локализовать и нарастить производство "байрактаров" на Украине не получится: заводы "Мотор Сич" и "Ивченко-прогресс" уничтожены, а ведь именно там турецкий концерн Baykar Makina планировал производство более дешёвых и массовых модификаций своих дронов. По предварительной информации, на вооружении ВСУ таких машин осталось не более десятка, все они были доставлены на Украину в середине мая.

Некоторые эксперты не исключают, что Киев, сделав вид, что новые ударно-разведывательные дроны пилотируют украинцы, под шумок передаст управление иностранным специалистам. Другой интересующий многих вопрос: как Киев собирается впоследствии расплачиваться по счетам за все эти беспилотники? А ведь в апреле Украина получила от США партию дронов-"камикадзе" Switchblade, о которых уже ничего не слышно.

Фото © nara.getarchive.net Сможет ли Украина эффективно применить дроны MQ-9? 0 Сможет Не сможет Пока рано судить

Авторы Евгений Жуков