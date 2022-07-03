В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО

Турция помешает Швеции и Финляндии вступить в НАТО, если они не выполнят обязательств, данных Анкаре. Об этом газете Star заявил министр юстиции республики Бекир Боздаг. Он отметил, что подписание меморандума со Стокгольмом и Хельсинки повысило репутацию республики как внутри неё, так и за её пределами.

"Турция стала страной, к голосу которой прислушиваются во всех смыслах. Что мы сказали? Если Швеция и Финляндия, поддерживающие терроризм и являющиеся инкубатором для РПК, FETÖ и других террористических организаций, не выступят против терроризма и не обязуются выполнять эти требования Турции в конкретных условиях, тогда мы не позволим им стать членами НАТО", — подчеркнул Боздаг.