Находясь в Лисичанске, ВСУ разрушили несколько храмов и убили священнослужителя. Об этом ТАСС рассказала жительница города, добавив, что рада возвращению к Русской православной церкви.

"Украинские военные один храм сожгли, другой — с землёй сравняли, третий тоже, священника убили. Спасибо тебе, Господи, что нас освободили. Мы теперь рады, что мы Русская православная церковь", — сказала она.

Другой житель города говорит, что украинские войска намеренно уничтожали инфраструктуру Лисичанска, открывая по ней прицельный огонь. По его словам, они хотели "побольше пакостей наделать".