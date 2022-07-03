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Опубликовано 3 июля 2022, 17:10
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Бойцы ВСУ убили священника в Лисичанске

Жительница Лисичанска рассказала об уничтожении храмов и убийстве священника бойцами ВСУ

Находясь в Лисичанске, ВСУ разрушили несколько храмов и убили священнослужителя. Об этом ТАСС рассказала жительница города, добавив, что рада возвращению к Русской православной церкви.

"Украинские военные один храм сожгли, другой с землёй сравняли, третий тоже, священника убили. Спасибо тебе, Господи, что нас освободили. Мы теперь рады, что мы Русская православная церковь", сказала она.

Другой житель города говорит, что украинские войска намеренно уничтожали инфраструктуру Лисичанска, открывая по ней прицельный огонь. По его словам, они хотели "побольше пакостей наделать".

МИД Украины обиделся на агентство France Presse из-за новости про Лисичанск
МИД Украины обиделся на агентство France Presse из-за новости про Лисичанск

Ранее Лайф писал, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

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ТАСС/AP

Татьяна Миссуми
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