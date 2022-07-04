Пасечник пообещал не отдавать ВСУ освобождённые территории ЛНР

ВСУ могут совершить попытку отвоевать освобождённые территории ЛНР, однако украинской армии никто не позволит этого сделать. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Леонид Пасечник.

"По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно: никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст", — подчеркнул Пасечник.