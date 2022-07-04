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Регион
Опубликовано 4 июля 2022, 09:33
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Пасечник пообещал не отдавать ВСУ освобождённые территории ЛНР

ВСУ могут совершить попытку отвоевать освобождённые территории ЛНР, однако украинской армии никто не позволит этого сделать. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Леонид Пасечник.

"По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно: никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст", — подчеркнул Пасечник.

Зеленский признал, что украинские войска отведены от Лисичанска
Зеленский признал, что украинские войска отведены от Лисичанска

Напомним, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике освобождён от украинских военных. Также войска России и ЛНР освободили находящиеся под городом Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Анатолий Симоненко
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