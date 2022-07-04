Минобороны РФ: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях

Ударом высокоточного оружия Российские воздушно-космические силы уничтожили в районе Харькова два пункта дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ несут значительные потери на всех направлениях. Видео © Министерство обороны РФ

"Противник несёт значительные потери на всех направлениях. За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харькове, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники", — сказал офицер.