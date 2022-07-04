ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июля 2022, 09:17
4974

Минобороны РФ: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях

Ударом высокоточного оружия Российские воздушно-космические силы уничтожили в районе Харькова два пункта дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ несут значительные потери на всех направлениях. Видео © Министерство обороны РФ

"Противник несёт значительные потери на всех направлениях. За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харькове, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники", — сказал офицер.

ВКС России ликвидировали пункт дислокации 127-й бригады теробороны ВСУ в Харькове
ВКС России ликвидировали пункт дислокации 127-й бригады теробороны ВСУ в Харькове

О значительных потерях ВСУ на всех направлениях заявляли в Минобороны и ранее. Так, 2 июля стало известно, что три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ за сутки боёв в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотарёвка потеряли более пятидесяти процентов личного состава.

BannerImage

Getty Images / Sofia Bobok / Anadolu Agency

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar