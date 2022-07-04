Минобороны РФ: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях
Ударом высокоточного оружия Российские воздушно-космические силы уничтожили в районе Харькова два пункта дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВСУ несут значительные потери на всех направлениях. Видео © Министерство обороны РФ
"Противник несёт значительные потери на всех направлениях. За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харькове, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники", — сказал офицер.
О значительных потерях ВСУ на всех направлениях заявляли в Минобороны и ранее. Так, 2 июля стало известно, что три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ за сутки боёв в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотарёвка потеряли более пятидесяти процентов личного состава.
Getty Images / Sofia Bobok / Anadolu Agency