Российский истребитель в небе над ДНР сбил Су-25 Воздушных сил Украины. Также ПВО сбито восемь украинских беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе воздушного боя российский истребитель сбил украинский Су-25. Видео © Минобороны РФ

"В ходе воздушного боя в районе Ясной Поляны Донецкой Народной Республики российским истребителем сбит Су-25 Воздушных сил Украины", — отметил он.

Также российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах Константиновки и Авдеевки в ДНР, Карнауховки, Кочубеевки и Иванчуковки в Харьковской области, Шевченкова в Запорожской области и Томиной Балки в Херсонской области.

Всего же с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 230 украинских самолётов, 134 вертолёта, 1448 дронов.