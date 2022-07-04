Российская авиация и ракетные войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Донбассе
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления ВСУ и три украинских склада боеприпасов в ДНР. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе", — уточнил он.
Напомним, что 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами. В самой республике назвали освобождение её территории новым Днём Великой Победы.