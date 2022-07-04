В ЛНР 3 июля станет праздничной датой
Пасечник: 3 июля войдёт красным днём календаря в историю ЛНР
3 июля — историческая для Луганской Народной Республики дата, которая будет отмечаться как праздник. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
"3 июля станет для нас праздничной датой, это историческая дата, она войдёт красным днём календаря в историю Луганской Народной Республики", — проанонсировал он.
Пасечник добавил, что освобождённые союзными силами территории уже "никто никому не отдаст".
"Наша армия — подразделения Народной милиции ЛНР — в полном взаимодействии с подразделениями Вооружённых сил РФ обладает достаточными силами и средствами, чтобы не допустить этого", — сказал глава ЛНР.
Напомним, что 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами. В самой республике назвали освобождение её территории новым Днём Великой Победы.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв