В ЛНР 3 июля станет праздничной датой

3 июля — историческая для Луганской Народной Республики дата, которая будет отмечаться как праздник. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".

"3 июля станет для нас праздничной датой, это историческая дата, она войдёт красным днём календаря в историю Луганской Народной Республики", — проанонсировал он.

Пасечник добавил, что освобождённые союзными силами территории уже "никто никому не отдаст".