Из-за успешного наступления Вооружённых сил РФ три бригады ВСУ и одно подразделение территориальной обороны начали отступать, а украинское командование не может остановить хаотичное бегство бойцов. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" на 4 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате успешных наступательных действий Российских вооружённых сил в ЛНР украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны", — отметил генерал-лейтенант.