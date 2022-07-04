Украинское командование не может остановить хаотичное бегство трёх бригад ВСУ и подразделения теробороны
Киев потерял управление бойцами трёх бригад ВСУ и подразделения теробороны
Из-за успешного наступления Вооружённых сил РФ три бригады ВСУ и одно подразделение территориальной обороны начали отступать, а украинское командование не может остановить хаотичное бегство бойцов. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" на 4 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате успешных наступательных действий Российских вооружённых сил в ЛНР украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны", — отметил генерал-лейтенант.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что украинские войска продолжают нести значительные потери. По данным ведомства, многие подразделения деморализованы, военнослужащие отказываются ехать в район боевых действий из-за некомпетентности офицеров и даже симулируют болезни.
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