В ЛНР назвали Северск ключом к Краматорску и Славянску

Подразделения ВС РФ наступают на Северск одновременно с двух направлений. Как сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв, взятие под контроль города поможет наступлению на Краматорск и Славянск.

"Северск — это будет ключ к Краматорску и Славянску (находящиеся под контролем ВС Украины города в Донецкой области. — Прим. Лайфа), ведь именно Северск для них сегодня является неким последним рубежом в окончании донбасского сценария", — пояснил помощник министра.