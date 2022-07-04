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Регион
Опубликовано 4 июля 2022, 09:06
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В ЛНР назвали Северск ключом к Краматорску и Славянску

МВД ЛНР: Освобождение Северска откроет путь на Краматорск и Славянск

Подразделения ВС РФ наступают на Северск одновременно с двух направлений. Как сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв, взятие под контроль города поможет наступлению на Краматорск и Славянск.

"Северск — это будет ключ к Краматорску и Славянску (находящиеся под контролем ВС Украины города в Донецкой области. — Прим. Лайфа), ведь именно Северск для них сегодня является неким последним рубежом в окончании донбасского сценария", пояснил помощник министра.

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Как писал Лайф, накануне начались боевые действия за город Северск Донецкой Народной Республики, находящийся в 30 километрах к западу от Лисичанска.

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ТАСС / AP Photo

Татьяна Миссуми
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