ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 15:34
17623

В ДНР развернулись бои за Северск

Помощник главы МВД ЛНР заявил о начале боёв за Северск

Начались боевые действия за город Северск Донецкой Народной Республики, находящийся в 30 километрах к западу от Лисичанска. Об этом рассказал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Бои за Северск уже начались", написал он в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль населённый пункт Белогоровка, который находится под Лисичанском в Луганской Народной Республике. Военные установили флаг России и Знамя Победы на здании местной администрации.

Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска
Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска
BannerImage

ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar