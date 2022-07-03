В ДНР развернулись бои за Северск
Помощник главы МВД ЛНР заявил о начале боёв за Северск
Начались боевые действия за город Северск Донецкой Народной Республики, находящийся в 30 километрах к западу от Лисичанска. Об этом рассказал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
"Бои за Северск уже начались", — написал он в "Твиттере".
Ранее сообщалось, что ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль населённый пункт Белогоровка, который находится под Лисичанском в Луганской Народной Республике. Военные установили флаг России и Знамя Победы на здании местной администрации.
ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov