В ДНР развернулись бои за Северск

Начались боевые действия за город Северск Донецкой Народной Республики, находящийся в 30 километрах к западу от Лисичанска. Об этом рассказал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Бои за Северск уже начались", — написал он в "Твиттере".