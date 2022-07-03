"Отважные" водрузили Знамя Победы в посёлке Белогоровка под Лисичанском

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации взяли под контроль населённый пункт Белогоровка, который находится под Лисичанском в Луганской Народной Республике. Военные установили флаг России и Знамя Победы на здании местной администрации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.