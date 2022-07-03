"Отважные" водрузили Знамя Победы в посёлке Белогоровка под Лисичанском
Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации взяли под контроль населённый пункт Белогоровка, который находится под Лисичанском в Луганской Народной Республике. Военные установили флаг России и Знамя Победы на здании местной администрации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российские военные установили Знамя Победы в посёлке Белогоровка. Видео © Минобороны РФ
"Группировка "Отважных" Центрального военного округа сомкнула очередное кольцо в населённом пункте Белогоровка, водрузила Знамя Победы на администрации", — рассказал один из российских военнослужащих.
Напомним, ранее в ЛНР сообщали, что союзные силы намерены освободить Белогоровку к концу дня. Подразделения вели активные бои за освобождение этого населённого пункта.
Минобороны РФ