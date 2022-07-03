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Опубликовано 3 июля 2022, 12:43

"Отважные" водрузили Знамя Победы в посёлке Белогоровка под Лисичанском

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации взяли под контроль населённый пункт Белогоровка, который находится под Лисичанском в Луганской Народной Республике. Военные установили флаг России и Знамя Победы на здании местной администрации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские военные установили Знамя Победы в посёлке Белогоровка. Видео © Минобороны РФ

"Группировка "Отважных" Центрального военного округа сомкнула очередное кольцо в населённом пункте Белогоровка, водрузила Знамя Победы на администрации", рассказал один из российских военнослужащих.

Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска
Войска России и ЛНР освободили ещё три села в окрестностях Лисичанска

Напомним, ранее в ЛНР сообщали, что союзные силы намерены освободить Белогоровку к концу дня. Подразделения вели активные бои за освобождение этого населённого пункта.

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Минобороны РФ

Александра Васильева
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