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Опубликовано 3 июля 2022, 11:37
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МИ-6 ведёт переговоры об освобождении взятых в плен британских наёмников

Sunday Express: МИ-6 ведёт переговоры об освобождении пленных британских наёмников

Британская секретная разведслужба МИ-6 ведёт переговоры по поводу освобождения своих подданных, взятых в плен на территории Донбасса. Об этом сообщило издание Sunday Express со ссылкой на источник.

По его данным, обсуждение проходит в Белоруссии. План Киев и Лондон разработали вместе. Сотрудники разведслужбы, связанные с Министерством иностранных дел Соединённого Королевства, пытаются вести переговоры о судьбе британцев напрямую с Москвой. При этом, по словам источника, Украина параллельно обсуждает с представителями ДНР возможность освобождения или обмена британских наёмников.

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Напомним, 9 июня в ДНР вынесли смертный приговор британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняют в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Глава британского МИД Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор. Кроме того, в Соединённом Королевстве пригрозили "крайне опасными" мерами в случае казни их наёмников.

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Александра Васильева
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