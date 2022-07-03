МИ-6 ведёт переговоры об освобождении взятых в плен британских наёмников
Sunday Express: МИ-6 ведёт переговоры об освобождении пленных британских наёмников
Британская секретная разведслужба МИ-6 ведёт переговоры по поводу освобождения своих подданных, взятых в плен на территории Донбасса. Об этом сообщило издание Sunday Express со ссылкой на источник.
По его данным, обсуждение проходит в Белоруссии. План Киев и Лондон разработали вместе. Сотрудники разведслужбы, связанные с Министерством иностранных дел Соединённого Королевства, пытаются вести переговоры о судьбе британцев напрямую с Москвой. При этом, по словам источника, Украина параллельно обсуждает с представителями ДНР возможность освобождения или обмена британских наёмников.
Напомним, 9 июня в ДНР вынесли смертный приговор британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняют в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Глава британского МИД Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор. Кроме того, в Соединённом Королевстве пригрозили "крайне опасными" мерами в случае казни их наёмников.
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