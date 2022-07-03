МИ-6 ведёт переговоры об освобождении взятых в плен британских наёмников

Британская секретная разведслужба МИ-6 ведёт переговоры по поводу освобождения своих подданных, взятых в плен на территории Донбасса. Об этом сообщило издание Sunday Express со ссылкой на источник.

По его данным, обсуждение проходит в Белоруссии. План Киев и Лондон разработали вместе. Сотрудники разведслужбы, связанные с Министерством иностранных дел Соединённого Королевства, пытаются вести переговоры о судьбе британцев напрямую с Москвой. При этом, по словам источника, Украина параллельно обсуждает с представителями ДНР возможность освобождения или обмена британских наёмников.