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Опубликовано 3 июля 2022, 11:40

Шольц: ФРГ и союзники обсуждают предоставление гарантий безопасности Украине

Германия вместе с союзниками решает вопрос о предоставлении гарантий безопасности Незалежной, когда российская спецоперация закончится. Об этом в интервью телеканалу ARD рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс. Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО", — пояснил канцлер.

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Ранее Шольц призвал пересмотреть договоры ЕС, опасаясь, что до принятия Украины в союз может измениться внутренний баланс сил в ущерб Берлину. Согласно нынешней системе голосования, при которой учитывается численность населения стран, Киев получит 9% голосов в Совете ЕС. Если Украина и Польша объединят голоса, они станут могущественнее ФРГ. А если к ним ещё присоединятся страны Центральной и Восточной Европы, образуется большинство, которое будет сильнее Франции и Германии.

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ТАСС / Manu Fernandez

Анатолий Симоненко
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