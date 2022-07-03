Шольц: ФРГ и союзники обсуждают предоставление гарантий безопасности Украине

Германия вместе с союзниками решает вопрос о предоставлении гарантий безопасности Незалежной, когда российская спецоперация закончится. Об этом в интервью телеканалу ARD рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс. Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО", — пояснил канцлер.