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Опубликовано 3 июля 2022, 12:38

Американский спутник снимал Белгород за три дня до атаки ВСУ

Американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до атаки ВСУ

Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar производил съёмку Белгорода за три дня до удара со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Съёмка города со спутника велась 30 июня. Помимо того, американскими аппаратами Worldview-2 и Worldview-3 делались снимки Белгородской области 20-го, 22-го и 27 июня.

Стихийный мемориал появился на месте гибели четырёх человек при обстреле Белгорода
Стихийный мемориал появился на месте гибели четырёх человек при обстреле Белгорода

Напомним, о взрывах в Белгороде Вячеслав Гладков сообщил сегодня ночью. Сначала сообщалось о трёх погибших в результате обстрела со стороны Украины, позднее их число увеличилось до четырёх. Лайф публиковал момент одного из взрывов.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Григорий Воронцов
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