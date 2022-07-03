Американский спутник снимал Белгород за три дня до атаки ВСУ

Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar производил съёмку Белгорода за три дня до удара со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Съёмка города со спутника велась 30 июня. Помимо того, американскими аппаратами Worldview-2 и Worldview-3 делались снимки Белгородской области 20-го, 22-го и 27 июня.

Напомним, о взрывах в Белгороде Вячеслав Гладков сообщил сегодня ночью. Сначала сообщалось о трёх погибших в результате обстрела со стороны Украины, позднее их число увеличилось до четырёх. Лайф публиковал момент одного из взрывов.