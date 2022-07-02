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Опубликовано 2 июля 2022, 19:28

Союзные силы намерены освободить Белогоровку в ЛНР к концу дня

ЛНР: Союзные силы планируют освободить Белогоровку к концу дня

Белогоровку, что недалеко от города Лисичанска Луганской Народной Республики, союзные силы намерены освободить к концу дня. Об этом сообщил представитель 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР.

"Я думаю, к сегодняшнему вечеру, к исходу дня, вопрос будет закрыт", — рассказал РИА "Новости" Платов.

Представитель полка ЛНР добавил, что сейчас идут активные бои в Белогоровке, союзные подразделения выполняют задачи по освобождению этого населённого пункта.

Кадыров раскрыл подробности освобождения Лисичанска
Кадыров раскрыл подробности освобождения Лисичанска

А ранее Лайф рассказывал, что над администрацией Лисичанска установили Знамя Победы.

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Wikipedia / Ольга Иваскевич

Арина Родионова
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