Союзные силы намерены освободить Белогоровку в ЛНР к концу дня
ЛНР: Союзные силы планируют освободить Белогоровку к концу дня
Белогоровку, что недалеко от города Лисичанска Луганской Народной Республики, союзные силы намерены освободить к концу дня. Об этом сообщил представитель 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР.
"Я думаю, к сегодняшнему вечеру, к исходу дня, вопрос будет закрыт", — рассказал РИА "Новости" Платов.
Представитель полка ЛНР добавил, что сейчас идут активные бои в Белогоровке, союзные подразделения выполняют задачи по освобождению этого населённого пункта.
А ранее Лайф рассказывал, что над администрацией Лисичанска установили Знамя Победы.
Wikipedia / Ольга Иваскевич