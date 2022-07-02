Союзные силы намерены освободить Белогоровку в ЛНР к концу дня

Белогоровку, что недалеко от города Лисичанска Луганской Народной Республики, союзные силы намерены освободить к концу дня. Об этом сообщил представитель 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР.

"Я думаю, к сегодняшнему вечеру, к исходу дня, вопрос будет закрыт", — рассказал РИА "Новости" Платов.

Представитель полка ЛНР добавил, что сейчас идут активные бои в Белогоровке, союзные подразделения выполняют задачи по освобождению этого населённого пункта.