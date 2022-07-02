Украинские силовики разместили РСЗО в Бахмуте, прикрываясь институтом и ЗАГС
МО РФ: ВСУ разместили позиции расчётов и РСЗО в зданиях института и ЗАГС в ДНР
Вооружённые силы Украины разместили позиции миномётных расчётов и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в зданиях института и ЗАГС в городе Бахмуте Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Бахмуте в зданиях института иностранных языков (улица Василия Першина) и отдела ЗАГС (улица Независимости) дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещены бронетехника, позиции миномётных расчётов и РСЗО", — сказал он в ходе брифинга.
По словам генерал-полковника, все подходы к зданиям украинские военные заминировали. При этом местных жителей специально не оповещали об этом. Кроме того, по данным Мизинцева, в Харькове в здании технического лицея № 173 ВСУ оборудовали опорный пункт, разместив там бронетехнику и артиллерию.
Ранее Лайф писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль Лисичанска российскими военными. Он подчеркнул, что жители города встречают бойцов РФ с облегчением.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine