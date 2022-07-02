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Опубликовано 2 июля 2022, 19:14

Украинские силовики разместили РСЗО в Бахмуте, прикрываясь институтом и ЗАГС

МО РФ: ВСУ разместили позиции расчётов и РСЗО в зданиях института и ЗАГС в ДНР

Вооружённые силы Украины разместили позиции миномётных расчётов и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в зданиях института и ЗАГС в городе Бахмуте Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Бахмуте в зданиях института иностранных языков (улица Василия Першина) и отдела ЗАГС (улица Независимости) дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещены бронетехника, позиции миномётных расчётов и РСЗО", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-полковника, все подходы к зданиям украинские военные заминировали. При этом местных жителей специально не оповещали об этом. Кроме того, по данным Мизинцева, в Харькове в здании технического лицея № 173 ВСУ оборудовали опорный пункт, разместив там бронетехнику и артиллерию.

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Ранее Лайф писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль Лисичанска российскими военными. Он подчеркнул, что жители города встречают бойцов РФ с облегчением.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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