В Госдуме заявили, что Зеленский ответит за "подлый удар по Белгороду"
Депутат Картаполов заявил, что Зеленский ответит за "подлый удар по Белгороду"
Президент Украины Владимир Зеленский ответит за обстрелы Белгорода со стороны ВСУ, в результате которых погибли четыре человека. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"За подлый удар по Белгороду Зеленскому придётся ответить", — написал депутат в "Телеграме".
Напомним, о взрывах в Белгороде губернатор области Вячеслав Гладков рассказал сегодня ночью. Сначала сообщалось, что в результате обстрела со стороны Украины погибли три человека, позднее их число увеличилось до четырёх. Лайф публиковал момент одного из взрывов.
ТАСС / Евгений Силантьев