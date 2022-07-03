Жители Донецка стали свидетелями взрывов в небе

ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Корреспондент Лайфа уточнил, что жители города стали свидетелями взрывов в небе.

Обстрел ВСУ Донецка. Видео © t.me / Doninside

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 16:40 (совпадает с мск) — населённый пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра", — рассказали в СЦКК.

Позже штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ снова атаковали Донецк. В этот раз силы ПВО сбили снаряды над Ленинским районом. По улице Зубкова пострадали домостроения.