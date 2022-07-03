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Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 15:23
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Жители Донецка стали свидетелями взрывов в небе

ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 мм по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Корреспондент Лайфа уточнил, что жители города стали свидетелями взрывов в небе.

Обстрел ВСУ Донецка. Видео © t.me / Doninside

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 16:40 (совпадает с мск) — населённый пункт Невельское город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра", — рассказали в СЦКК.

Позже штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ снова атаковали Донецк. В этот раз силы ПВО сбили снаряды над Ленинским районом. По улице Зубкова пострадали домостроения.

Ранее Лайф сообщал, что, по данным представительства ДНР в СЦКК, 2 июля украинские боевики выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган" в Донецке.

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t.me / Doninside

Ольга Пасынкова
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