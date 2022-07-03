Белый дом заявил, что время для переговоров России и Украины не пришло
Время для мирного диалога между Россией и Украиной пока не пришло, считает координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Президент [Украины Владимир] Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой. Но даже Зеленский скажет вам, что сейчас неподходящее время для такого рода обсуждений и президент [России] Владимир Путин определённо не продемонстрировал признаков интереса к переговорам", — сказал он.
Кирби также подчеркнул, что сейчас США должны продолжать поддерживать Украину, добавив, что Белый дом этим и занимается. Он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, которая лишь со стороны Соединённых Штатов уже превышает семь миллиардов долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине. Он также перечислил страны во главе с США, которые поставляют оружие ВСУ, и сообщил, сколько мирных жителей погибли от обстрелов с его применением.
Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images