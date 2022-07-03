Белый дом заявил, что время для переговоров России и Украины не пришло

Время для мирного диалога между Россией и Украиной пока не пришло, считает координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой. Но даже Зеленский скажет вам, что сейчас неподходящее время для такого рода обсуждений и президент [России] Владимир Путин определённо не продемонстрировал признаков интереса к переговорам", — сказал он.

Кирби также подчеркнул, что сейчас США должны продолжать поддерживать Украину, добавив, что Белый дом этим и занимается. Он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, которая лишь со стороны Соединённых Штатов уже превышает семь миллиардов долларов.