Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил о провальности попыток остановить агонию киевского режима. Так он прокомментировал роль западных стран в событиях на Украине.

"Как бы вы ни старались, агонию преступного русофобского киевского режима вам удастся лишь затянуть, но не остановить", — предупредил дипломат.

Он также перечислил страны во главе с США, которые поставляют оружие ВСУ, и сообщил, что только за прошлую неделю от обстрелов с его применением погибли шестеро мирных жителей Донбасса и более тридцати получили ранения. Небензя заявил, что эти государства несут прямую ответственность за затягивание украинского кризиса, гибель как мирных жителей, так и украинских военнослужащих, бросаемых коррумпированным киевским руководством "на фронт в качестве пушечного мяса".