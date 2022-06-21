Эксперт допустил удары "Ониксами" по центрам принятия решений на Украине и за её пределами

Если террористические атаки со стороны ВСУ будут продолжены, то со стороны России последуют ответные меры вплоть до ударов по центрам принятия решений, а применение ракет "Оникс" для уничтожения дронов на военном аэродроме Школьный в районе Одессы — это акция возмездия за действия украинских боевиков. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Ответные удары являются акциями возмездия за действия украинских боевиков, которые осуществляют свои теракты исходя не из военной целесообразности, а исходя исключительно из желания убивать русских, россиян и всех, кого они ненавидят. Поэтому осуществляем акты возмездия в ответ на террористические акты всеми имеющимися средствами", — объяснил эксперт.

По словам Коровина, если подобные атаки не прекратятся, то ответ от российской стороны не заставит себя долго ждать. В таком случае будут приняты "адекватные военные меры". А речь в этом случае будет идти об уничтожении центров принятия решений, где бы те ни находились — "в Киеве, за пределами Украины или на другом континенте".

"Чем более жёсткими будут действия украинских террористов, тем жёстче будет наш ответ, тем дальше будет уходить проект Украина", — резюмировал собеседник Лайфа.