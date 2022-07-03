Экс-глава Генштаба Британии уверен, что Россия "практически неизбежно" займёт весь Донбасс
Российские войска "практически неизбежно" займут территории ДНР и ЛНР, а у Украины не хватит сил переломить ситуацию в свою пользу. Об этом рассказал бывший глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат.
"Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти", — подчеркнул он в беседе с телеканалом Sky News.
Британский генерал полагает, что после освобождения республик Москва приостановит спецоперацию и тогда начнутся "содержательные переговоры" с Киевом.
Ранее сообщалось, что ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль населённый пункт Белогоровка, который находится под Лисичанском в Луганской Народной Республике. Военные установили флаг России и Знамя Победы на здании местной администрации.
ТАСС / Сергей Бобылев