Песков ответил на вопрос о дальнейших шагах в рамках "Операции Z" после освобождения ЛНР
Специальная военная операция России на Украине продвигается в соотвествии с планом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будут ли союзные силы в Донецкой Народной Республике активизированы на Харьковском направлении после освобождения Луганской Народной Республики.
"Что касается вопросов дальнейших тактических шагов — то это (вопрос. — Прим. Лайфа) к Минобороны. Я лишь могу сказать: операция идёт по плану, она продвигается в соответствии с планами и корректировками", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, что вчера министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами.
ТАСС / Александр Река