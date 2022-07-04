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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 4 июля 2022, 09:45
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Песков ответил на вопрос о дальнейших шагах в рамках "Операции Z" после освобождения ЛНР

Специальная военная операция России на Украине продвигается в соотвествии с планом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будут ли союзные силы в Донецкой Народной Республике активизированы на Харьковском направлении после освобождения Луганской Народной Республики.

"Что касается вопросов дальнейших тактических шагов — то это (вопрос. — Прим. Лайфа) к Минобороны. Я лишь могу сказать: операция идёт по плану, она продвигается в соответствии с планами и корректировками", — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что вчера министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами.

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ТАСС / Александр Река

Александр Юнашев
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