Песков ответил на вопрос о дальнейших шагах в рамках "Операции Z" после освобождения ЛНР

Специальная военная операция России на Украине продвигается в соотвествии с планом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будут ли союзные силы в Донецкой Народной Республике активизированы на Харьковском направлении после освобождения Луганской Народной Республики.

"Что касается вопросов дальнейших тактических шагов — то это (вопрос. — Прим. Лайфа) к Минобороны. Я лишь могу сказать: операция идёт по плану, она продвигается в соответствии с планами и корректировками", — сказал официальный представитель Кремля.