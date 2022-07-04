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Регион
Опубликовано 4 июля 2022, 10:22
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Офис Зеленского опубликовал встречный список требований к России

Советник главы офиса Зеленского опубликовал список требований к России для прекращения огня

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал ряд условий, которые необходимо выполнить России для прекращения огня со стороны Киева. Список из шести пунктов был опубликован в "Твиттере".

Первое требование украинских властей к Москве — это прекращение боевых действий на территории Незалежной. Далее Киев хочет, чтобы Россия вывела свои войска и вернула "похищенных граждан", а также выдала военных преступников. Кроме того, Офис Президента Украины требует, чтобы Москва установила механизм репарации, признала суверенитет Незалежной и возместила нанесённый стране ущерб.

Подоляк отметил, что этот список был составлен в ответ на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее призвал Киев принять условия России и вновь сесть за стол переговоров.

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Напомним, вчера в ходе брифинга представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Киев осведомлён обо всех требованиях Москвы. Украинской стороне нужно только принять их и закрепить в соответствующем документе, который и так уже во многом согласован.

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Александра Васильева
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