Офис Зеленского опубликовал встречный список требований к России

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опубликовал ряд условий, которые необходимо выполнить России для прекращения огня со стороны Киева. Список из шести пунктов был опубликован в "Твиттере".

Первое требование украинских властей к Москве — это прекращение боевых действий на территории Незалежной. Далее Киев хочет, чтобы Россия вывела свои войска и вернула "похищенных граждан", а также выдала военных преступников. Кроме того, Офис Президента Украины требует, чтобы Москва установила механизм репарации, признала суверенитет Незалежной и возместила нанесённый стране ущерб.

Подоляк отметил, что этот список был составлен в ответ на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее призвал Киев принять условия России и вновь сесть за стол переговоров.