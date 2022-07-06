ОНФ передал бойцам ДНР в Попасной технику и амуницию в рамках проекта "Всё для победы"

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и военкоры привезли технику бойцам 100-й бригады Народной милиции ДНР на передовую в районе Попасной в ЛНР. Об этом в среду сообщает портал "Общероссийский народный фронт" (ОНФ).

Бойцам ДНР передали военную помощь, приобретённую в рамках проекта "Всё для победы". Видео © Пресс-служба ОНФ

Вооружение было закуплено на средства, собранные на сайте "Всё для победы", куратором сбора стал военный корреспондент МИЦ "Известия" Валентин Трушнин, отметили в пресс-службе организации.

"Благодаря тому что люди со всей России перечисляли средства на этот сбор, мы здесь, в Попасной, практически на передовой передаём ребятам то, что им больше всего нужно: снаряжение, коптеры, форму, берцы, прицелы и многое другое", — рассказал Кузнецов.

Один из бойцов от лица всей 100-й отдельной мотострелковой бригады ДНР также выразил огромную признательность за предоставленную гуманитарную помощь всем, кто не остался безучастным, и добавил, что это весомый вклад в их победу.

Кроме амуниции военнослужащие получили от гражданских письма с тёплыми словами поддержки. Руководитель исполкома ОНФ подчеркнул, что добровольцы специально решили приехать на передовую, чтобы лично поддержать бойцов.

"Спасибо, что вы за всю Россию держите рубежи. Мы это очень чувствуем, очень этим дорожим. Вся страна с вами. Спасибо, парни, огромное!" — сказал Кузнецов.