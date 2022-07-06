Российские войска ликвидировали пункт дислокации наёмников под Николаевом
Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта дислокации наёмников в Николаевской области
Российские войска высокоточным оружием уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Николаевской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе Широколановки в Николаевской области высокоточным оружием уничтожен <...> пункт временной дислокации подразделений иностранных наёмников — в районе Лиман в Николаевской области", — сказал Конашенков.
Вместе с тем, по его словам, в том же районе была ликвидирована радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300 ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ уничтожили около сотни националистов под Харьковом. Кроме того, в районе населённого пункта Малотарановка на территории ДНР были уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS американского производства и два склада боеприпасов к ним.
Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire