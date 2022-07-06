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Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 09:27
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Российские войска ликвидировали пункт дислокации наёмников под Николаевом

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта дислокации наёмников в Николаевской области

Российские войска высокоточным оружием уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Николаевской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Широколановки в Николаевской области высокоточным оружием уничтожен <...> пункт временной дислокации подразделений иностранных наёмников в районе Лиман в Николаевской области", — сказал Конашенков.

Вместе с тем, по его словам, в том же районе была ликвидирована радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300 ВСУ.

Минобороны РФ: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях
Минобороны РФ: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ уничтожили около сотни националистов под Харьковом. Кроме того, в районе населённого пункта Малотарановка на территории ДНР были уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS американского производства и два склада боеприпасов к ним.

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Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Наталья Исакова
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