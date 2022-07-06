Российские войска ликвидировали пункт дислокации наёмников под Николаевом

Российские войска высокоточным оружием уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Николаевской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Широколановки в Николаевской области высокоточным оружием уничтожен <...> пункт временной дислокации подразделений иностранных наёмников — в районе Лиман в Николаевской области", — сказал Конашенков.

Вместе с тем, по его словам, в том же районе была ликвидирована радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300 ВСУ.