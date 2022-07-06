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Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 09:24

В Госдуме рассказали о ротации подразделений в ходе "Операции Z"

Депутат Картаполов: В ходе спецоперации проводится ротация подразделений

В ходе спецоперации на Украине проводится ротация подразделений, российским военным предоставляется возможность восстановить силы. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

"Конечно, [ротация] проводится. Наши ребята имеют возможность восстанавливаться, приводить себя в порядок и готовиться к новым подвигам и свершениям на благо нашей Родины", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что авиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки более 70 целей ВСУ. Также были сбиты два вертолёта Ми-24 и один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины.

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ТАСС / Владимир Гердо

Евгения Колесникова
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