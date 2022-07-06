В Госдуме рассказали о ротации подразделений в ходе "Операции Z"
Депутат Картаполов: В ходе спецоперации проводится ротация подразделений
В ходе спецоперации на Украине проводится ротация подразделений, российским военным предоставляется возможность восстановить силы. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
"Конечно, [ротация] проводится. Наши ребята имеют возможность восстанавливаться, приводить себя в порядок и готовиться к новым подвигам и свершениям на благо нашей Родины", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что авиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки более 70 целей ВСУ. Также были сбиты два вертолёта Ми-24 и один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины.
ТАСС / Владимир Гердо