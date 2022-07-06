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Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 09:20

Жителя Евпатории задержали за призывы к расправе над участвующими в "Операции Z" военными

ФСБ задержала жителя Евпатории за угрозы участвующим в спецоперации военным

В отношении жителя Евпатории сотрудники УФСБ по Республике Крым завели дело. Он подозревается в распространении в Сети угроз в адрес российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, сообщила представитель службы в регионе Елена Варламова.

ФСБ задержала жителя Евпатории за угрозы участвующим в спецоперации военным. Видео © УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

"УФСБ России по Республике Крым пресечена противоправная деятельность гражданина России, который подозревается в совершении публичных призывов к совершению экстремистской деятельности", — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, житель Евпатории публиковал в групповом чате одного из мессенджеров видео с угрозами расправы над российскими военными, которые участвуют в спецоперации на Украине. Вместе с тем он заявлял о необходимости убить "группу лиц, выделенную по национальному признаку". В результате против злоумышленника возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее ФСБ показала видео задержания 15 членов АУЕ* в Туве. По данным Следственного комитета РФ, члены организации пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение и престижность совершения преступлений.

Появилось видео задержания в Волгограде экстремистов за подготовку к захвату власти
Появилось видео задержания в Волгограде экстремистов за подготовку к захвату власти

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.

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Евгения Колесникова
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