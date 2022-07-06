Жителя Евпатории задержали за призывы к расправе над участвующими в "Операции Z" военными

В отношении жителя Евпатории сотрудники УФСБ по Республике Крым завели дело. Он подозревается в распространении в Сети угроз в адрес российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, сообщила представитель службы в регионе Елена Варламова.

По данным УФСБ, житель Евпатории публиковал в групповом чате одного из мессенджеров видео с угрозами расправы над российскими военными, которые участвуют в спецоперации на Украине. Вместе с тем он заявлял о необходимости убить "группу лиц, выделенную по национальному признаку". В результате против злоумышленника возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.