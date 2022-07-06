Жителя Евпатории задержали за призывы к расправе над участвующими в "Операции Z" военными
ФСБ задержала жителя Евпатории за угрозы участвующим в спецоперации военным
В отношении жителя Евпатории сотрудники УФСБ по Республике Крым завели дело. Он подозревается в распространении в Сети угроз в адрес российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, сообщила представитель службы в регионе Елена Варламова.
ФСБ задержала жителя Евпатории за угрозы участвующим в спецоперации военным. Видео © УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
"УФСБ России по Республике Крым пресечена противоправная деятельность гражданина России, который подозревается в совершении публичных призывов к совершению экстремистской деятельности", — говорится в сообщении.
По данным УФСБ, житель Евпатории публиковал в групповом чате одного из мессенджеров видео с угрозами расправы над российскими военными, которые участвуют в спецоперации на Украине. Вместе с тем он заявлял о необходимости убить "группу лиц, выделенную по национальному признаку". В результате против злоумышленника возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Ранее ФСБ показала видео задержания 15 членов АУЕ* в Туве. По данным Следственного комитета РФ, члены организации пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение и престижность совершения преступлений.
* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда.
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