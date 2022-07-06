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Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 09:18

ВКС РФ уничтожили около сотни националистов под Харьковом

Около сотни украинских националистов было уничтожено в результате удара ВКС РФ по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона в Харькове. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населённого пункта Малотарановка на территории ДНР были уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS американского производства и два склада боеприпасов к ним, сообщили в военном ведомстве.

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Напомним, что ранее российские войска высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе села Лиманы Николаевской области. А в Харькове ВКС России уничтожили до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ.

Лайф также сообщал о ликвидации под Лисичанском белорусского националиста Ивана Марчука с позывным "Брест", воевавшего на стороне Киева. По данным украинского агентства УНИАН, белорусский батальон, которым командовал Марчук, участвовал в столкновениях под Лисичанском 26 июня. Ещё несколько белорусских националистов из состава этого батальона пропали, а один попал в плен.

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vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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