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Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 12:12

Встреча Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится 7 июля

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится 7 июля в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет очный [формат], это будет в Кремле", — уточнил он.

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Напомним, Песков ещё в апреле говорил, что встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы планируется "в обозримой перспективе". Представитель Кремля тогда напомнил, что глава государства регулярно встречается с представителями ГД и продолжит это делать. А накануне Песков уточнил, что такая встреча состоится "в ближайшие дни".

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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