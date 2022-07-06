Встреча Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится 7 июля

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций состоится 7 июля в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет очный [формат] , это будет в Кремле", — уточнил он.

Напомним, Песков ещё в апреле говорил, что встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы планируется "в обозримой перспективе". Представитель Кремля тогда напомнил, что глава государства регулярно встречается с представителями ГД и продолжит это делать. А накануне Песков уточнил, что такая встреча состоится "в ближайшие дни".