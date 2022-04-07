В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций "в обозримой перспективе"

В последний раз российский лидер собирал у себя депутатов 12 октября 2021 года — в первый рабочий день Госдумы нового созыва.

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы планируется "в обозримой перспективе". Такую формулировку журналисты услышали в четверг от пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно", — сказал представитель Кремля.