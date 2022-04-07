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Опубликовано 7 апреля 2022, 12:41

В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций "в обозримой перспективе"

В последний раз российский лидер собирал у себя депутатов 12 октября 2021 года — в первый рабочий день Госдумы нового созыва.

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы планируется "в обозримой перспективе". Такую формулировку журналисты услышали в четверг от пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно", сказал представитель Кремля.

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Ранее стало известно, что врио руководителя фракции ЛДПР вместо ушедшего из жизни 6 апреля Владимира Жириновского станет глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Сам Слуцкий отметил, что сейчас главное — достойное прощание с политиком, остальные вопросы в течение 40 дней обсуждать не будут.

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ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ

Александр Юнашев
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