В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами думских фракций "в обозримой перспективе"
В последний раз российский лидер собирал у себя депутатов 12 октября 2021 года — в первый рабочий день Госдумы нового созыва.
Встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Государственной думы планируется "в обозримой перспективе". Такую формулировку журналисты услышали в четверг от пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно", — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что врио руководителя фракции ЛДПР вместо ушедшего из жизни 6 апреля Владимира Жириновского станет глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Сам Слуцкий отметил, что сейчас главное — достойное прощание с политиком, остальные вопросы в течение 40 дней обсуждать не будут.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ