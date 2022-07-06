Военные РФ уничтожили в ДНР взвод РСЗО "Ураган" Украины
МО РФ: В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО "Ураган" Украины в ДНР
Вооружённые силы России уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ураган" Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган", поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинского Донецкой Народной Республики, а также взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населённого пункта Воскресенское Николаевской области", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что союзные войска взяли под контроль посёлок Спорное. Сейчас группировка войск ведёт продвижение в сторону Славянска, сообщает штаб теробороны ДНР.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ