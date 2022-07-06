Военные РФ уничтожили в ДНР взвод РСЗО "Ураган" Украины

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня "Ураган", поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинского Донецкой Народной Республики, а также взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населённого пункта Воскресенское Николаевской области", — сказал он.