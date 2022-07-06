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Опубликовано 6 июля 2022, 09:07

Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки более 70 целей ВСУ

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили более 70 целей ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах", отметил он.

Также российский Су-35 в ходе воздушного боя в районе Николаевки и Снегирёвки сбил два вертолёта Ми-24 и один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины.

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А накануне экипаж российского истребителя в ходе воздушного боя сбил украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Новобратское Херсонской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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