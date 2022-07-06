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Опубликовано 6 июля 2022, 08:26

Россия направила в ОЗХО ноту о провокации на Славянской ТЭС, которую готовит Киев

Россия направила ноту в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщив о готовящихся провокациях со стороны Киева, в том числе на Славянской ТЭС.

"Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат, сообщили о готовящихся планах провокаций в Николаевке. Сообщили также о том, что провокацию украинские националисты собираются организовать и в других местах, в Николаеве, в Харькове. В общей сложности уже больше двух десятков нот", — рассказал в эфире телеканала "Россия 24" постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

В Минобороны РФ сообщили о готовящейся провокации ВСУ в Одессе
В Минобороны РФ сообщили о готовящейся провокации ВСУ в Одессе

Напомним, накануне в Минобороны РФ предупредили, что украинские националисты завезли ёмкости с жидким хлором на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС в Николаевке (ДНР). По имеющимся данным, ёмкости заминированы, их планируют подорвать, обвинив в этом Россию.

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ТАСС / Гердо Владимир

Александра Вишнякова
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