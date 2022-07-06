Россия направила в ОЗХО ноту о провокации на Славянской ТЭС, которую готовит Киев

Россия направила ноту в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщив о готовящихся провокациях со стороны Киева, в том числе на Славянской ТЭС.

"Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат, сообщили о готовящихся планах провокаций в Николаевке. Сообщили также о том, что провокацию украинские националисты собираются организовать и в других местах, в Николаеве, в Харькове. В общей сложности уже больше двух десятков нот", — рассказал в эфире телеканала "Россия 24" постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.