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Опубликовано 5 июля 2022, 19:20

Мизинцев: Украинские националисты хотят подорвать ёмкости с жидким хлором, обвинив Россию

Украинские националисты завезли ёмкости с жидким хлором на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС в Николаевке (ДНР), об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По имеющимся данным, ёмкости заминированы, их планируют подорвать.

"По имеющейся достоверной информации, в Николаевке Донецкой Народной Республики боевики националистических формирований осуществляют подготовку провокации с применением отравляющих веществ. Для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС украинские неонацисты завезли ёмкости с жидким хлором (свыше 6 тысяч литров), которые они заминировали и планируют подорвать при подходе подразделений российских войск и формирований Донецкой Народной Республики", сказал Мизинцев.

По его словам, "цивилизованный Запад" должен знать о готовящейся провокации, так как, скорее всего, украинские власти снова обвинят российскую армию в "неизбирательных ударах" по химически опасным объектам. Также, считает Мизинцев, они могут попытаться распространить сфабрикованные материалы в украинских и западных СМИ.

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Ранее, как сообщал Лайф, ВСУ обстреляли жилые кварталы Славянска Донецкой Народной Республики, чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в уничтожении мирного населения.

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ТАСС / Воронцова Таисия

Анатолий Симоненко
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