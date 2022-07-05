Посольство РФ перенаправило в ДНР обращение Лондона по приговорённым к казни британцам
Посольство РФ перенаправило в ДНР обращение Лондона по британским наёмникам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, которых в Донецкой Народной Республике приговорили к смертной казни. Об этом сообщил российский посол в столице Соединённого Королевства Андрей Келин.
"Практически ничего на этот счёт нет. К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание", — сказал дипломат в эфире "России 24".
Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам: они обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Все трое обжаловали вердикт.
ТАСС / Гердо Владимир