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Опубликовано 5 июля 2022, 14:11
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Джонсон обсудил с Зеленским судьбу осуждённых в ДНР британских наёмников

Британский премьер-министр Борис Джонсон провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщает канцелярия главы кабмина Соединённого королевства, стороны обсудили судьбу британских наёмников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговорённых в Донецкой Народной Республике к смертной казни.

"Лидеры также обсудили дела украинских бойцов британского происхождения, которые были захвачены в плен российскими силами в последние недели", — сказано в сообщении.

Британский наёмник Шон Пиннер обжаловал свой смертный приговор
Британский наёмник Шон Пиннер обжаловал свой смертный приговор

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам: они обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Все трое обжаловали вердикт.

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Оксана Попова
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