Джонсон обсудил с Зеленским судьбу осуждённых в ДНР британских наёмников

Британский премьер-министр Борис Джонсон провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщает канцелярия главы кабмина Соединённого королевства, стороны обсудили судьбу британских наёмников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговорённых в Донецкой Народной Республике к смертной казни.

"Лидеры также обсудили дела украинских бойцов британского происхождения, которые были захвачены в плен российскими силами в последние недели", — сказано в сообщении.