Путин присвоил 80-му танковому полку почётное звание гвардейского
Глава России Владимир Путин подписал указ о присвоении 80-му танковому Краснознамённому полку наименование "гвардейский". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю присвоить 80-му танковому Краснознамённому полку почётное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 80-й гвардейский танковый Краснознамённый полк", — говорится в документе.
А ранее российский президент Владимир Путин присвоил очередное воинское звание официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову. Согласно документу, он стал генерал-лейтенантом.
ТАСС / Климентьев Михаил