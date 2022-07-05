Путин присвоил 80-му танковому полку почётное звание гвардейского

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю присвоить 80-му танковому Краснознамённому полку почётное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 80-й гвардейский танковый Краснознамённый полк", — говорится в документе.