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Опубликовано 5 июля 2022, 12:35

Путин присвоил 80-му танковому полку почётное звание гвардейского

Глава России Владимир Путин подписал указ о присвоении 80-му танковому Краснознамённому полку наименование "гвардейский". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю присвоить 80-му танковому Краснознамённому полку почётное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 80-й гвардейский танковый Краснознамённый полк", — говорится в документе.

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А ранее российский президент Владимир Путин присвоил очередное воинское звание официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову. Согласно документу, он стал генерал-лейтенантом.

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ТАСС / Климентьев Михаил

Анатолий Симоненко
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