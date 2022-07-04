Путин наградит военных за освобождение ЛНР, генералы Абачев и Лапин получат звания Героев России

Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу представить к наградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе освобождения Луганской Народной Республики.

"Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в Армии России таких смелых и профессиональных воинов, по-хорошему дерзких воинов много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами", — отметил глава государства на встрече с министром обороны.

Также Владимир Путин сегодня же подпишет указ о присвоении званий Героев России командующему группировки "Центр" Александру Лапину и замкомандующего восьмой армией Южного военного округа Эседулле Абачеву.

"С вашим предложением о присвоении командующему группировки "Центр" генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан", — заявил Путин Шойгу.