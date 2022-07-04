Шойгу доложил Путину об общих потерях ВСУ за две недели

За последние две недели в ходе боевых действий на территории Украины потери ВСУ составили 5469 человек, из них 2218 безвозвратные. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу доложил Путину о потерях ВСУ. Видео © LIFE

"В течение двух недель взяты под контроль 25 населённых пунктов. Операция завершена вчера освобождением Лисичанска. Взято под контроль более 600 квадратных километров. Общие потери ВСУ — 5469 человек, в том числе 2218 человек безвозвратно. Сейчас идёт разминирование Лисичанска и его окрестностей", — доложил министр обороны.

По его словам, за этот период Российская армия также уничтожила 12 самолётов, один вертолёт и 196 танков и бронемашин Вооружённых сил Украины. Было выведено из строя 65 украинских беспилотников, 6 зенитно-ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и миномётной артиллерии.