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Регион
Опубликовано 4 июля 2022, 10:38

Сергей Кириенко сел за парту вместе с учителями Херсонской области

Кириенко провёл совещание за партой с учителями Херсонской области

Сергей Кириенко провёл совещание за партой с учителями Херсонской области. Фото © Telegram / "Каховской городской быт"

Сергей Кириенко провёл совещание за партой с учителями Херсонской области. Фото © Telegram / "Каховской городской быт"

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко провёл совещание за партой с учителями Херсонской области. Фото опубликовал телеграм-канал "Каховской городской быт".

"Обсуждались вопросы начала нового учебного года, потребности учеников и педагогов Херсонской области. Также по сложившейся традиции были посещены магазины и аптеки Каховки", — передаёт телеграм-канал WarGonzo.

Кириенко также пообщался с местными жителями и выслушал их пожелания и предложения. Все поступившие просьбы взяты на контроль властями региона.

Напомним, сегодня Сергей Кириенко с рабочей поездкой находится в Херсоне. Там он провёл совещание с главой Военно-гражданской администрации области Владимиром Сальдо. В ходе встречи они обсудили широкий спектр вопросов, в том числе сельское хозяйство, ЖКХ, здравоохранение и социальные меры в регионе.

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Оксана Попова
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