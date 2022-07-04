Сергей Кириенко сел за парту вместе с учителями Херсонской области

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко провёл совещание за партой с учителями Херсонской области. Фото опубликовал телеграм-канал "Каховской городской быт".

"Обсуждались вопросы начала нового учебного года, потребности учеников и педагогов Херсонской области. Также по сложившейся традиции были посещены магазины и аптеки Каховки", — передаёт телеграм-канал WarGonzo.

Кириенко также пообщался с местными жителями и выслушал их пожелания и предложения. Все поступившие просьбы взяты на контроль властями региона.