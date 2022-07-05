Турчак назвал эпохальным событием освобождение ЛНР
Турчак назвал эпохальным событием освобождение ЛНР
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал освобождение Луганской Народной Республики эпохальным событием. Он убеждён, что неоценимый вклад в достижение этого результата внесли бойцы Чеченской Республики.
"По историческим меркам, это эпохальное событие. Это новый День Победы для Луганской республики. Неоценимый вклад в достижение этого результата, решение той задачи, которую поставил наш Верховный главнокомандующий, внесли бойцы Чеченской Республики. Всем ребятам — большое человеческое спасибо", — написал Турчак в телеграм-канале.
Отдельные слова благодарности он выразил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. По его словам, Кадыров оказывает неоценимую поддержку не только на поле боя, но и в гуманитарном плане. Также он высказал признательность секретарю регионального отделения "Единой России", спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову, "который вместе с ребятами постоянно находится в Донбассе, на передовой".
Напомним, что 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и рядом расположенными населёнными пунктами. В самой республике назвали освобождение её территории новым Днём Великой Победы.
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