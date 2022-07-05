Турчак назвал эпохальным событием освобождение ЛНР

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал освобождение Луганской Народной Республики эпохальным событием. Он убеждён, что неоценимый вклад в достижение этого результата внесли бойцы Чеченской Республики.

"По историческим меркам, это эпохальное событие. Это новый День Победы для Луганской республики. Неоценимый вклад в достижение этого результата, решение той задачи, которую поставил наш Верховный главнокомандующий, внесли бойцы Чеченской Республики. Всем ребятам — большое человеческое спасибо", — написал Турчак в телеграм-канале.

Отдельные слова благодарности он выразил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. По его словам, Кадыров оказывает неоценимую поддержку не только на поле боя, но и в гуманитарном плане. Также он высказал признательность секретарю регионального отделения "Единой России", спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову, "который вместе с ребятами постоянно находится в Донбассе, на передовой".