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Опубликовано 5 июля 2022, 12:17

Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в освобождённом Золотом

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак открыл гуманитарный центр ЕР в освобождённом Золотом в Луганской Народной Республике, сообщается в телеграм-канале партии.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак рассказывает местным жителям о помощи, которую они смогут получить в гуманитарном центре © Telegram / Андрей Турчак

Центр развернули в школе № 16. Местные жители смогут приходить сюда за едой, водой, лекарствами, а также чтобы получить юридическую консультацию по оформлению пенсий и соцвыплат.

  • Жители Золотого пришли в гуманитарный центр ЕР © Telegram / Андрей Турчак
    Жители Золотого пришли в гуманитарный центр ЕР © Telegram / Андрей Турчак
  • Жители Золотого пришли в гуманитарный центр ЕР © Telegram / Андрей Турчак
    Жители Золотого пришли в гуманитарный центр ЕР © Telegram / Андрей Турчак
  • Жители Золотого пришли в гуманитарный центр ЕР © Telegram / Андрей Турчак
    Жители Золотого пришли в гуманитарный центр ЕР © Telegram / Андрей Турчак

Жители Золотого пришли в гуманитарный центр ЕР © Telegram / Андрей Турчак

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"На каждого жителя будем заводить карточки и формировать базу данных, чтобы чётко понимать потребности, какая помощь нужна. Один из главных вопросов восстановление документов, трудовых. По электрике, воде, газу в Золотом есть свои специалисты. Они и будут налаживать работу сетей. Но сейчас задача номер один разминирование, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности", — заявил Турчак.

В ЛНР заявили, что в плен сдаются потерявшиеся при отступлении у Золотого бойцы ВСУ
В ЛНР заявили, что в плен сдаются потерявшиеся при отступлении у Золотого бойцы ВСУ

24 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Золотое в ЛНР. А 3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу доложил об освобождении всей Луганской Народной Республики.

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Анатолий Симоненко
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