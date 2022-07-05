Турчак открыл гуманитарный центр "Единой России" в освобождённом Золотом

Центр развернули в школе № 16. Местные жители смогут приходить сюда за едой, водой, лекарствами, а также чтобы получить юридическую консультацию по оформлению пенсий и соцвыплат.

"На каждого жителя будем заводить карточки и формировать базу данных, чтобы чётко понимать потребности, какая помощь нужна. Один из главных вопросов — восстановление документов, трудовых. По электрике, воде, газу в Золотом есть свои специалисты. Они и будут налаживать работу сетей. Но сейчас задача номер один — разминирование, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности", — заявил Турчак.