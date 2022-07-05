Двое мирных жителей погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о новых обстрелах жилых кварталов Киевского и Ворошиловского районов Донецка. По данным ведомства, вооружённые формирования Украины выпустили по городу около 23 снарядов калибра 155 мм. В ходе атаки погибло два человека, ещё двое получили ранения.
Возгорание машин на территории автоцентра КамАЗ. Видео © Telegram / ДНР Онлайн
Штаб уточнил, что в ходе обстрела был значительно повреждён автоцентр КамАЗ, где в дальнейшем произошло возгорание автомобилей. На распространённых кадрах видно, как огромный столб чёрного дыма поднимается над городом.
Также сегодня со стороны Украины было обстреляно село Зерново в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что было зафиксировано порядка 18 выстрелов.