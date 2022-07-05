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Опубликовано 5 июля 2022, 11:39

Двое мирных жителей погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о новых обстрелах жилых кварталов Киевского и Ворошиловского районов Донецка. По данным ведомства, вооружённые формирования Украины выпустили по городу около 23 снарядов калибра 155 мм. В ходе атаки погибло два человека, ещё двое получили ранения.

Возгорание машин на территории автоцентра КамАЗ. Видео © Telegram / ДНР Онлайн

Штаб уточнил, что в ходе обстрела был значительно повреждён автоцентр КамАЗ, где в дальнейшем произошло возгорание автомобилей. На распространённых кадрах видно, как огромный столб чёрного дыма поднимается над городом.

  • Автоцентр КамАЗ после обстрела. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Автоцентр КамАЗ после обстрела. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
  • Последствия обстрела украинскими боевиками жилых домов по ул. Артёма в Киевском районе Донецка. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Последствия обстрела украинскими боевиками жилых домов по ул. Артёма в Киевском районе Донецка. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

Автоцентр КамАЗ после обстрела. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

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ВСУ выпустили по Донецку сто снарядов "натовского" калибра за четыре часа
ВСУ выпустили по Донецку сто снарядов "натовского" калибра за четыре часа

Также сегодня со стороны Украины было обстреляно село Зерново в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что было зафиксировано порядка 18 выстрелов.

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Оксана Попова
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