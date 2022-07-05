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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 5 июля 2022, 09:34

Шойгу заявил, что призывников не отправляют в зону спецоперации на Украине

Призывники не участвуют в российской специальной операции на Украине, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции", — подчеркнул глава Минобороны.

Почему России не нужна мобилизация для завершения "Операции Z"
Почему России не нужна мобилизация для завершения "Операции Z"

Напомним, ещё 5 марта президент России Владимир Путин заявил, что участие в специальной военной "Операции Z" принимают только профессиональные военные, а срочники и те, кого призывают на сборы, там не задействованы.

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ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Миссуми
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