Шойгу заявил, что призывников не отправляют в зону спецоперации на Украине

Призывники не участвуют в российской специальной операции на Украине, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции", — подчеркнул глава Минобороны.