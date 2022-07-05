Шойгу заявил, что призывников не отправляют в зону спецоперации на Украине
Призывники не участвуют в российской специальной операции на Украине, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
"Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции", — подчеркнул глава Минобороны.
Напомним, ещё 5 марта президент России Владимир Путин заявил, что участие в специальной военной "Операции Z" принимают только профессиональные военные, а срочники и те, кого призывают на сборы, там не задействованы.
ТАСС / Донат Сорокин