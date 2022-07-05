Шойгу заявил об уничтожении 170 наёмников на Украине за десять дней

За последние десять дней в ходе специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик было уничтожено 170 наёмников. Об этом рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"За последние десять дней 170 наёмников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины", — сказал он на селекторном совещании в Министерстве обороны РФ.

Вчера Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об общих потерях ВСУ за две недели. По его словам, за это время в ходе боевых действий на территории Украины потери ВСУ составили 5469 человек, из них 2218 безвозвратные. Кроме того, за этот период Российская армия уничтожила 12 самолётов, один вертолёт и 196 танков и бронемашин Вооружённых сил Украины.