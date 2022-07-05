Комбат Леший объяснил, почему украинские военные бежали из Лисичанска

Украинских военных научили события в Северодонецке и Мариуполе, поэтому во время борьбы за Лисичанск они решили отступить и покинуть город, считает командир батальона Вооружённых сил России с позывным Леший.

"Можно было сидеть, обороняться месяц или два. Но какой ценой? Какие жертвы бы тогда были? Нас ведь тоже и Мариуполь, и Северодонецк много чему научили. Мы не шли напролом. Заходили малыми группами с разных сторон, к вечеру закреплялись, ночь пережидали, с утра продолжали движение", — рассказал военнослужащий kp.ru.