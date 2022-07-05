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Опубликовано 5 июля 2022, 11:36
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Комбат Леший объяснил, почему украинские военные бежали из Лисичанска

Украинских военных научили события в Северодонецке и Мариуполе, поэтому во время борьбы за Лисичанск они решили отступить и покинуть город, считает командир батальона Вооружённых сил России с позывным Леший.

Комбат рассказал, почему украинские военные ушли из Лисичанска. Видео © t.me / kp.ru

"Можно было сидеть, обороняться месяц или два. Но какой ценой? Какие жертвы бы тогда были? Нас ведь тоже и Мариуполь, и Северодонецк много чему научили. Мы не шли напролом. Заходили малыми группами с разных сторон, к вечеру закреплялись, ночь пережидали, с утра продолжали движение", — рассказал военнослужащий kp.ru.

По его словам, в городе работали разведывательные группы, места дислокации подразделений ВСУ российские военные поражали артиллерией и стрелковым оружием.

Российские военные полностью выполнили задачи в "Лисичанском котле"
Российские военные полностью выполнили задачи в "Лисичанском котле"

Напомним, ранее в МВД ЛНР рассказали, что ВСУ бежали из Лисичанска без приказа главкома и президента Украины Владимира Зеленского. При этом в Генштабе Незалежной заявили, что их военные сдали позиции на этом направлении для сохранения жизни солдат.

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t.me / kp.ru

Александра Васильева
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